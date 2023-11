Rokumentalist Maripuu hakkab Oru kultuurisaalis oma filme näitama

Haapsalus elav filmitegija ja -operaator Heino Maripuu on pool sajandit tagasi jäädvustanud haruldasi kaadreid 1970ndate Eesti rokielust.

Viimased kümme aastat on Maripuu elanud Haapsalus. „Saatuse tahtel õnnestus mul Haapsallu kolida. Mu juured on ka siit, isa on Puskust, seega olen juurte juures tagasi,” ütles ta.

Filmimehe sõnul hakkas Haapsallu tulles tema looming õitsema. „Siin on mul sellega tegelemiseks kõik tingimused olemas. Ma ei kujuta ette, et peaksin kuskil mujal elama. Tallinna sõites vaatan esimese asjana, mis kell buss tagasi tuleb,” lausus Maripuu.

„Need ei ole enam amatöörfilmid, vaid korralikud rokumentaalfilmid,” ütles Maripuu. Sõnavääratusega siin tegemist ei ole – tema tehtavad filmid on just nimelt rokumentaalfilmid.

