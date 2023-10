Lääne Elu paberleht laupäeval, 21. oktoobril

Nõudlus gripivaktsiini järele on suurem kui pakkumine

Huvi gripivaktsiini vastu on suurem kui kogused, mida apteekides ja perearstidel pakkuda on. „Tänase seisuga kõigile huvilistele vaktsiini ei jagu,” ütles kesklinna apteegi juht Tiiu Vaha. Uus kogus vaktsiini tuleb taas novembri alguses.

Haapsalu teatristuudio lavastus räägib muretsemisest

Haapsalu teatristuudio toob lavastuses „Minu kiikhobu” inimese mured ja muretsemise kahel järjestikusel pühapäeval Haapsalu kultuurikeskuses publiku ette. Kogukonnateatri põhimõtetel valminud „Minu kiikhobu” kuulutati septembris viie maakonna provintsiteatri päeva laureaadiks.

Üks tegus läänlane Eesti vabariigi hälli juures

Selleks tegusaks meheks Eesti vabariigi hälli juures oli Haapsalust pärit kapten Konstantin Flink, kes sündis Haapsalus 5. juunil 1887. Lisaks sellele, et Flink aitas katta Eesti saatkonna kulusid Suurbritannias ja kohtus Eesti delegatsiooni koosseisus USA presidendiga, et paluda eesti tunnustamist, purjetas ta maailmameredel ja tema järgi on nimetatud ka neem Howlandi saarel.