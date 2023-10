Lapsesilmadega Haapsalu linnagaleriis

Valdek Lauri ja Indrek Mesi ühisnäitus Haapsalu linnagaleriis naelutab vaataja ekraani ette, kus voogab ja tuksleb seeneriik.

Kui uskuda Facebooki, siis seenesügis on olnud rikkalik. Ise pole metsas käinud, aga virtuaalvald on seeni pungil täis, nii et ajab üle ääre. Kahkjad udulehtrikud voogavad hordidena pärisilma, valguvad põrandale. Öökapid seenetavad kõikides tubades, kus virvendab arvuti silm. Põrandaliistude vahelt pressib naginal kärbseseeni. Kirjutuslaudade all vohavad puravikud, ühekorraga siin- ja sealpool, täiuslikud, justnagu 3D-prinditud, muhedad, aga ometi on neis midagi vaevu tajutavat, pahaendelist.

