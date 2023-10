Trendwood toob puidutrendid Haapsallu

Trendwood on pakkunud Eesti väikelinnades klientidele hea hinnaga puitmaterjali ning personaalset lähenemist juba 2007. aastast. Sellest sügisest on nende kauplus avatud ka Haapsalus. Armastatud kodumaine ettevõte peab oluliseks seda, et igas Eesti nurgas oleks võimalik kiirelt kõik vajalik kätte saada. Trendwoodi tegevjuht Janar Oru räägib, miks sai valitud just Haapsalu ja mida on neil Läänemaa inimestele pakkuda.

Trendwood on erinevalt paljudest teistest puitmaterjali müüjatest esindatud just väikestes piirkondades. Kust selline valik tuli?

Trendwood sai 16 aastat tagasi alguse just Võrust, mis on samuti väike linn. Üsna kiirelt sai meile selgeks, et inimesed, kes vajavad ehituseks puitu, ei ela vaid suurlinnades. Tublisid ehitusmehi ja -naisi leidub palju ka Eesti väikelinnade ümbrustes. Ja see on ka üks põhjuseid, miks meie oleme loonud oma müügipunktid täna Võrru, Viljandisse ja Haapsallu.

Kas teie klientideks on peamiselt suured ärikliendid või ka kodu juures nokitsejad?

Kuna me oleme kohal just väiksemates linnades, siis meie kliendid ongi paljuski erakliendid ning väikesed ehitusettevõtted. Küll aga oleme teinud koostööd ka suuremate ettevõtetega, kes samuti vajavad personaalsemat lähenemist ning ka erimõõdulisi materjale. Meie eelis on see, et proovime hoida alati igas laos olemas enimkasutatavaid kuivatatud ehituspuite. Nii saame kohe kiirelt pakkuda seda, mida kliendil vaja ning seda ka väikepiirkondades.

Millised tooted on teie sortimendis kõige populaarsemad?

Toodete populaarsus sõltub paljuski aastaajast. Kevadel hakkavad inimesed valmistuma aiahooajaks ning tänu sellele on populaarsed terassid. Suvel ostetakse rohkem välisvoodrit ja ehituspuitu, et alustada ehitusega või teha pooleli olevatele projektidele lõppviimistlust enne suve lõppu. Palju müüme ka Saksa ettevõtte Remmers´i nii sise- kui välisviimistlustooteid, mis on kvaliteedilt head ja ajas kestvad. Sügiseti ja talveperioodil on suurema nõudlusega kõik sisetöödeks tarvilik: saunamaterjalid ning juba eelvärvitud sise- ja välisvooder, vahatatud sisevooder ja põrandalauad. Talvisel kütteperioodil on meil valikus ka puidupellet, mida saab osta meilt ka koti-kaupa.

Tavaliselt on materjalide ost suur ettevõtmine – eeltööst transpordini. Kas Trendwoodi spetsialistidelt saab ka nõu küsida?

Oleme puidumüügi alal tegutsenud juba üle 16 aasta ja selle ajaga on meil kogemusi tekkinud piisavalt. Seega võib julgelt ideid ja hüva nõu meie käest küsida.

Transpordi osas oleme mõeldes oma klientide mugavusele soetanud igasse müügipunkti sõiduauto haagised, mida saab meilt ostetud materjali veoks tasuta kasutada. Kui kogused on suuremad, on meil koostööpartnerid, kes aitavad meie materjali turvaliselt kliendini toimetada.

Mida küsitakse teie spetsialistidelt kõige rohkem?

Üks sagedamini küsitud küsimus on see, mis vahe on õhukuival saematerjalil ja kuivatatud saematerjalil.

Õhukuiva materjali niiskus on hästi ebaühtlane ja seal on oht, et kui see materjal paigaldada kohta, kus pole ventilatsiooni, näiteks seina sisse, siis võib seal hakata arenema mingi elu. Puidukuivatis kuivatatud materjali puhul on see probleem välistatud. Seetõttu ongi meil müüdav materjal kõik läbinud puidukuivatamise tsükli.

Milliseid trende puidutööstuses olete täheldanud?

Uueks trendiks on täna ehk just puidu termotöötlus, millega proovitakse anda puidule pikem eluiga ja materjalile rohkem stabiilsust. Samas muutub puit hapramaks ja paljudesse kohtadesse tänu sellele termotöödeldud puid ei sobi. Küll aga terassidel ja fassaadidel, kus neid tooteid praeguseks juba palju kasutatakse, on nad head alternatiivid immutatud materjalidele.

Trendwood puidukaubamaja on nüüd avatud Haapsalus aadressil Tehnika 24. Tule kohale ja uudista oma silmaga või vaata lähemalt Trendwoodi kodulehelt.