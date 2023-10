Linnagalerii näitus viib vaataja tehismaailma

Oktoobri lõpuni on Haapsalu linnagaleriis avatud Valdek Lauri ja Indrek Mesi ühisnäitus Robokoo, mis keskendub dialoogile pärisilma ning digitaalselt genereeritud virtuaalvalla vahel.

Mesi on toonud näitusesaali AI ehk tehisintellekti genereeritud tegelased, kes on rohkem või vähem voogavate kehavormidega. Äratuntavalt inimlikud, kuid nähtavate muutustega, mis eristavad neid

elus inimestest.

Kuraator Agur Kruusingu sõnul on AI näol kunstnikel üks töövahend juures ja ta usub, et arvuti genereeritud teoseid hakkab üha enam ka näitusesaalides nägema.

Linnagaleriis nähtava näituse „Robokoo” ühe autori Mesi osa kannab alapealkirja „Toonehaldjad”, kus kujutab toonelas elutsevaid olendeid ja teispoolsuse veidi kõhedalt ilusaid vaimusid – toonehaldjaid. Teoste tegemisel on kasutatud xerolitograafia tehnikat ning osade tööde puhul on aluspaber enne trükkimist üle värvitud.

Teosed keskenduvad varem genereeritud Toonehaldjate sarja teoste ja stiili

töötlemisele fotokoopiamasinaga, mille läbi selgepiirilised vormid moonduvad ja hakkavad meenutama abstraktseid pahkmikornamendilaadseid vorme.

Lauri osa näitusest kannab nime „Mycobotics”. Laur keskendub näitusel seentele, mis on ühed salapäraseimad organismid. Nende nähtamatute võrgustike olemus ning kummalised ja salapärased mõju- ja tegutsemismustrid on aegade algusest tekitanud inimestes kummastust ja salapära.

Seente makrofotograafia paljastab silmale nähtamatu ning võõrailmelise maailma, mille sarnasus looduse matemaatilise algupäraga tuleb selgelt esile, kui fotod anda ette masinõppepõhisele pildigeneraatorile, mis loob neist omapoolse peegelduse.

Nii tekib sõnadeta dialoog loodusliku ja tehisliku võrgustiku vahel. Väljapaneku eesmärgiks on näidata, et tehnoloogia ja loodus ei pea vastanduma, nad võivad suhestuda ka sümbiootiliselt. Küsimus ennekõike on vaid käivitaja (inimese) lähteülesandes, taotluses. Meie ise määrame selle, millist mõju meie looming meie elukeskkonnale avaldab ning see mõju võib olla toetav, võimestav.

Näitus on Haapsalu linnagaleriis nähtav 29. oktoobrini.