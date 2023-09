Galerii: lasteaedade ja algkooli ühine laat tõi tänava rahvast täis

Reede õhtul pidasid Haapsalu vanalinna lasteaiad ja Haapsalu linna algkool Wiedemanni tänaval ühiselt rahvarohke mihklilaada.

Rahvast oli laadal nii palju, et Wiedemanni tänav jäi laadalistele kitsaks ja lastevanemate seas levis jutt, et tegelikult on see Haapsalu kõige suurem üritus.

Laada puhul oli suletud Wiedemanni tänav Ehte tänava ristmikust lasteraamatukoguni. Kauplejaid oli kokku 31 – 13 lauda lasteaia poolt ja 18 algkoolilt. Igal klassil ja rühmal on väljas oma laud, lisaks oli kohvikuga väljas lasteaia juhtkond. Laadalt sai osta hoidiseid, sügisande, laste käsitööd, kõiksugu maiustusi ja osaleda õnneloosis.

Vanalinna lasteaiad pidasid mihklilaata viiendat korda. Alguse sai see Tõrukese lasteaiast, mullu võeti kampa ka vanalinna lasteaedade teine maja, Päikesejänku. Tänavu lisandus laadaliste sekka ka Haapsalu linna algkooli õpilased.