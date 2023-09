Matsalu loodusfilmide festivalile esitati üle tuhande filmi

Matsalu loodusfilmide festival (MAFF) toimub sel aastal 20.-24.septembril Lihulas ja kuni 1. oktoobrini mujal üle terve Eesti. 21. korda toimuv rahvusvaheline loodusfilmide festival toob Eestisse nii filme kui ka filmitegijaid üle kogu maailma. MAFFile esitati sel aastal 1218 viimase kahe aasta jooksul valminud loodusfilmi, millest programmi valiti ligi poolsada.

Lisaks filmiprogrammile toimub Lihulas festivali ajal muudki mälumängust mitte midagi tegemise töötoani. 22. septembril on festivali välialal Jarek Kasari kontsert. 23. septembril toimub taskuhäälingute eriprogramm, kus saab osaleda kolme keskkonnasaate salvestusel.

Festivali eestvedaja Silvia Lotman on õnnelik, et MAFF on näidanud oma võimekust rahvusvahelise filmifestivalina. “On häid ja mõtlemisainet pakkuvaid filme Eestist ja mujalt maailmast. MAFFil linastub neli Eesti filmi, lisaks maailmaklassi kuuluvad loodusfilmid Soomest, Rootsist, Vientamist, Lõuna-Koreast ja mujalt. Mitmele linastusele tulevad kohale ka filmide autorid, mis näitab festivali olulisust rahvusvahelisel tasandil,” sõnas Lotman.

MAFFil linastuvad filmid võistlevad looduse ning inimese ja looduse kategoorias. Võitjad valib žürii.

Matsalu loodusfilmide festivali kavaga on võimalik tutvuda kodulehel www.matsalufilm.ee ning kõige operatiivsemalt Matsalu loodusfilmide festivali Facebooki lehel.