Lihula kooli renoveerimise raha ei tule Metskülalt

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) lükkas ümber väited, nagu sulgeks Lääneranna vald koole, et saada ministeeriumilt raha Lihula gümnaasiumi renoveerimiseks, kirjutab Postimees.

Ometi saab vald regionaalministeeriumi kaudu küsida raha Lõpe koolihoone eest, mis võimaldaks Lihula gümnaasiumi paremaks ehitada. Metsküla kooli sulgemise eest raha küsida pole vald aga plaaninudki.

„Sellist tingimust, see tähendab, et koolide sulgemisel eraldab riik raha, ei ole kokku lepitud,” kinnitas HTM-i kommunikatsiooniekspert Anni Eerik.

Lääneranna vald saanuks investeeringuteks küsida raha kahest kohaliku omavalitsuste hoonete energiatõhusaks muutmise toetusfondist.

„Metsküla kooli osas ei ole vallal erihuvi kinni panna, vaid me vaatame haridusvõrku tervikuna. Selgelt on välja öeldud, et Lääneranna uut õppehoonet on vaja Lihulasse, praegune on väga kehvas seisus ja me kindlasti soovime toetust kasutada,” selgitas Lääneranna vallavanem Ingvar Saare Postimehele.

„Me ei ole arvestanud, et Metsküla kool läheb meie arvestusest välja, sest arengukavas on see meil kogukonna keskusena,” jätkas Saare. „Lõpe hoone on meil küll üks sellistest hoonetest, mida me saaksime bilansist välja arvestada.”

Täna koguneb Lääneranna valla volikogu erakorralisele istungile, kus muu hulgas arutatakse, mida teha ärimees Parvel Pruunsilla annetusega.

Pruunsillalt saabus kolmapäeva hommikul sihtotstarbeline toetus Metsküla kooli majanduskuludeks 40 000 euro väärtuses.