Galerii: Haapsalus käib Ameerika moodi pidu

Eile õhtul algas Haapsalus Ameerika autode näitus ja kokkutulek.

Linnusehoovis oli näitusele välja pandud umbes sada Ameerika päritolu autot ning ümberehitatud mootor- ja jalgrattad.

Esinejate valikul on American Beauty Car Show korraldajad lähtunud ajastust, kust on pärit ka enamik näituseautosid – 1950ndatest ehk kuuleb rocabillyt ja rock’n’rolli. Reede õhtul oli peaesinejaks Elvise tribuutbänd JD King Elvis Tribute Suurbritanniast, enne neid mängisid The Troubled Three Rootsist ja Tarvo Valm Band.

Ehkki piletiga üritus toimus linnusehoovis, jätkus melu kogu vanalinna.