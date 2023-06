Metsküla kooli esindav vandeadvokaat: laste õiguste tagamise kohustus on nii omavalitsustel kui ka kohtuvõimul

Tallinna ringkonnakohus tühistas Metsküla kooli halduskohtust saadud esialgse õiguskaitse. Selline otsus kaks kuud enne kooliaasta algust tähendab kooli esindava vandeadvokaadi Villy Lopmani sõnul iseseisvat uut probleemi.

Tänavu mais rahuldas Tallinna halduskohus Metsküla kooli lapsevanemate taotluse ning peatas Lääneranna vallavolikogu kooli sulgemise otsuse kehtivuse. Lääneranna vald esitas seepeale omakorda määruskaebuse, paludes esialgne õiguskaitse tühistada ning seda Tallinna ringkonnakohus eilse määrusega ka tegi.

„See on kaebajate jaoks rabav ja uus olukord, mis vajab lähemat analüüsimist. Seaduse järgi peab lastele ja lastevanematele kooli sulgemise järel jääma vähemalt viis kuud aega uue olukorraga kohanemiseks ehk uue kooli leidmiseks ja elukorralduse muutmiseks. Seda aega antud juhul enam pole,“ kommenteeris advokaadibüroo RASK vandeadvokaat Villy Lopman.

Olukorra muudab raskemaks asjaolu, et käes on suvepuhkuste aeg ning objektiivne fakt, et lastele ei ole tagatud viie kuu pikkust ülemineku aega. Samas ei tohiks Lopmani sõnul enda õiguste kaitseks kohtusse pöördumine ja kohtu poolt esialgse õiguskaitse andmine kellegi olukorda raskendada ka juhul, kui õiguskaitse hiljem tühistatakse. „Isegi erinevate faktorite koostoimes ei tohiks tekkida olukord, kus kaebajatele seadusega antud viiekuuline tähtaeg muutub kohtumenetluse käigus enam kui kaks korda lühemaks. Laste õiguste tagamine on ühte moodi nii kohalike omavalitsuste kui ka kohtuvõimu kohustus. Lapsed ei peaks kannatama, et vald on kõik koolireformi otsused teinud viimasel sekundil,“ lisas Lopman.

Kokkuvõttes tuleb Metsküla kooli kohtus esindava advokaadi sõnul uut olukorda analüüsida ning eeltoodu taustal tuleb arvestada ka seda, et osapoolte väidete sisulise analüüsi ja kontrollini pole kohtuasjas veel jõutudki.