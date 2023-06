Valter Parve: stalinlikud mõttemustrid tänases päevas

Mõned kuud tagasi juhtusin ajalehest lugema uudist selle kohta, et Lääneranna vallavõim tahab sulgeda Metsküla raamatukogu. Kauplust, sidekontorit, apteeki seal enam pole – nüüd siis järgmine märguanne sealsetele peredele: hakake minema? Ja kohe järgmiseks – ka kool kinni, minge juba!?

Ääremaastumise probleem on tõsine ja see puudutab mitmeid muidki paiku Eestimaal. Toimuv paneb küsima põhjuste kohta. Lisaks inimlikule vaatenurgale on ju ka riigi julgeolekuks oluline hajutada elupaiku, aga ilmselt lähtuvad kohalikud poliitikud veel mingitest palju tähtsamatest põhimõtetest? Neid otsides leidsin midagi, mis kuulus praeguste otsustajate (nende emade-isade) noorusaega ja mis võiski mõjutada praeguste eluhoiakute kujunemist, mis näib kokku sobivat ääremaastajate hingeelu ja mõttemaailmaga.

