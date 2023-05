Kuidas innustada laisavõitu last rattaga sõitma?

Istuv eluviis on tänasel digiajastul laste seas üha levinumaks muutunud. Ekraanid ja virtuaalne meelelahutus ahvatlevad lapsi rohkem kui värskes õhus liikumine, mistõttu kimbutavad erinevad tervisemured üha nooremaid. Laste jalgrattaga sõitma innustamine ei ole kasulik vaid nende tervisele, vaid õpetab neile ka iseseisvust ja oskust erinevates situatsioonides hakkama saada.

Mõned koolid ongi seetõttu laste rattasõidu edendamise oma eesmärgiks võtnud. Juba seitsmendat nädalat korraldatakse ka Rattarikka reede aktsiooni, mille kaudu selliseid koole tunnustada. Aktsioonis osaleva Rakvere Reaalkooli huvijuht Sirli Vahula ütleb, et nende koolile on oluline, et kogu koolipere oleks aktiivse eluviisiga ja liikuv. „Seetõttu korraldame 3. klassi õpilastele liiklustunde, kus omandatakse algteadmised liiklusohutusest ja -reeglitest ning õpilased peavad läbima rattasõidu praktilise koolituse, mille lõpus sooritatakse ka rattaeksam. Kooli juures on olemas rattaparkla ning ühiselt käiakse rattamatkadel. Ka kooli õpetajad on heaks eeskujuks,“ rääkis Vahula.

Mida võiksid lapsevanemad ja koolipersonal veel teha, et ekraanide taha naelutatud lapsi jalgratta selga istuma innustada? Rattarikka reede aktsiooni üks algataja, Hawaii Expressi Almare poe juhataja Jürgen Janson annab nõu.

Muuda rattasõit lihtsaks ja mugavaks

Et lapsed ja noored tahaksid rohkem rattaga sõita, ei tohi see neile olla liialt tülikas. Esimese asjana võiksid vanemad veenduda, et lapsel on kodus ratta hoiustamiseks mugav koht. Kui laps peab ratast igapäevaselt keldrisse või mitmendale korrusele tassima, väheneb tema motivatsioon mõnusast liikumisest kiiresti. Alati ei ole vaja suurt rattaparklat, piisab ka korralikust lukust, millega ratas väiksema hoidja või sobiva posti külge kinnitada.

Ka koolide ja huviringide juures peaks olema piisavalt parkimiskohti ning turvalised sõidurajad, millel liikuda. Kui kooli või huviringi ümbruse liikluslahendus täna rattasõitu ei soosi, tuleb hakata tegutsema olukorra parandamise nimel. Esmalt tuleks kaardistada ära kohad, mis vajavad parandamist ning seejärel esitada ettepanekud linna või omavalitsuste esindajatele. Koolide ümbruse parendamiseks võib ettepanekud esitada ka kooli hoolekogule.

Näita eeskuju!

Üks mõjusamaid viise laste innustamiseks on olla ise eeskujuks. Kui vanemad ise liiguvad kondimootoril ning tegelevad regulaarselt rattasõiduga, on tõenäoline, et harjumus jääb ka lastele külge. Jagades isiklikke kogemusi, väljakutseid ja võite seoses jalgrattasõiduga, saavad täiskasvanud luua keskkonna, mis julgustab ka lapsi ratta selga ronima.

Kui lapsevanemad ise ratast liikumisvahendina ei kasuta, on neil keeruline ka last rattaga liiklema suunata. Sellisel juhul võiksid hoopis koolid või huviasutused võtta laste liikumisharjumuste suurendamisel eestvedaja rolli. Kui õpetajad ja treenerid ning klassi- või trennikaaslased juba ratast kasutavad, näitab see, et rattaga liikumine pole mitte ainult võimalik, vaid tegelikult ka väga meeldiv viis ühest kohast teise saamiseks.

Korralda meeleolukaid rattasündmusi

Kõige lihtsam viis lapsi midagi tegema innustada, on muuta see tegevus mänguliseks ja põnevaks. Ägeda rattakultuuri kujundamiseks saavad koolid, huviasutused ja lapsevanemad korraldada rattateemalisi sündmusi ja algatusi. Näiteks võiks korraldada liiklusturvalisuse töötubasid, kus lastele õpetatakse ohutu liiklemise reegleid ning turvavarustuse ja kiivri kasutamist. Need teadmised annavad lastele jalgrattasõidul enesekindluse ja turvatunde.

Lastele meeldivad ka võistlused ja erinevates väljakutsetes osalemine. Näiteks võib korraldada rattaralli, kus iga osaleja saab sümboolse auhinna. Võistluslikkuse lisamiseks võib luua ka takistusradasid, mida läbides lapsed oma sõiduosavust testida saavad. Näiteks koonuste vahel slaalomi sõitmine õpetab lastele ratta valitsemist ning erinevateks manöövriteks õige kiiruse valimist. Korraldada võib ka harivaid rattatuure ja õppekäike, kus lapsed saavad avastada kohalikku ümbrust või loodusmaastikke. Selline interaktiivne õppekogemus ühendab füüsilise aktiivsuse teadmiste omandamisega.