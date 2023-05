Kohus andis Metsküla koolile õiguskaitse

Tallinna halduskohus andis aasta kooliks kandideerivale Metsküla koolile esialgse õiguskaitse, mis tähendab, et kooli ei saa sulgeda enne, kui kohtuvaidlus on lõppenud.

Tallinna halduskohus peatas Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsuse punktis, mis sulgenuks 21 lapsega kuueklassilise Metsküla kooli juba sellest sügisest. Tallinna halduskohus andis Metsküla koolile esialgse õiguskaitse, et kohalik omavalitsus ei saaks kooli kinni panna enne, kui kohtuvaidlus on lõppenud. Ei ole tõenäoline, et see juhtuks enne 1. septembrit, nii et Metsküla kool jääb vähemalt üheks aastaks veel avatuks.

Lääneranna vallale, kes kärbib ja paneb koole kinni, et kulusid kokku hoida, maksab veel üks aasta Metsküla kooli pidamist 31 300 eurot. Halduskohtu hinnangul ei ole kulud argument. Kui kool jääb veel üheks aastaks avatuks, ei sega see kohaliku omavalitsuse eesmärke oma koolivõrku optimeerida. Samuti ei takista see kuidagi plaani ehitada Lihulasse uut koolimaja, mis võtaks aega paar aastat, arvestades, et sellega pole veel õieti alustatudki. Kohtu hinnangul – isegi kui kool lõpuks suletakse – on oluline tagada Metsküla kooli lastele ja lastevanematele sujuv üleminek. Metsküla kooli sulgemisotsuse tegi kohalik omavalitsus kiirustades ning aeg sellega kohanemiseks on olnud väga lühike. Avalikes huvides on kohtu hinnangul ka see, et kooli ei suletaks enne, kui sulgemisotsuse õiguspärasus on lõplikult selgeks saanud, sest juba suletud kooli on keeruline taas avada.

Lääneranna vallavolikogu 24. märtsi otsusega suletaks sügisest Metsküla kuue- ja Lõpe üheksaklassiline kool ning kärbitaks Virtsu üheksaklassiline kool neljaklassiliseks. Koonga ja Varbla põhikoolid kärbitaks kuueklassilisteks 2024. aasta sügisest. Kõik viis kooli on Lääneranna vallavolikogu otsuse kohtusse kaevanud. Lõpe, Virtsu ja tänaseks ka Metsküla koolile on halduskohus andnud esialgse õiguskaitse.

Kui Läänerannna vallavolikogu 24. märtsi otsus täiel määral jõustuks, saaks hajaasustusega Lääneranna vallas põhiharidust vaid ühest koolist, Lihula gümnaasiumist, kuhu valla kaugematest nurkadest on 40 kilomeetrit. Kuueklassilised koolid jääksid Varblasse, Koongasse ja Kõmsile, neljaklassiline kool Virtsusse.