Virtsu kogukond korraldab festivali väikekoolide toetamiseks

Marko Matvere, Põhja-Tallinn ja paljud teised tuntud esinejad astuvad üles Virtsu rannahoones 18. juunil esmakordselt toimuval Lääneranna festivalil, mis pakub publikule võimaluse nautida suurepärast muusikat ning seeläbi toetada ka Lääneranna väikekoole.

„Lääneranna festival on erakordne muusikapidu, sest seda korraldab Virtsu kogukond ning ühtlasi läheb osa piletitulust kohalike väikekoolide toetuseks,” rääkis festivali üks korraldajatest Henrik Raave. Ta lisas, et ka muusikapeo toimumiskoht on eriline. Nimelt asub Virtsu uus Rannahoone kunagises kalatehase soolamistsehhis Werderi saarel, vaid 20 meetri kaugusel merest. Festivali ala avatakse 18. juunil kell 15 ja festival lõpeb kell 23.

Lääneranna festivalil astub lavale mitmekülgne valik häid esinejaid, teiste seas Põhja-Tallinn, Marko Matvere, Peep Raun, ansamblid SKAMEIKA, RAMM ja Metsküla MüraKarud ning veel mitmed teised artistid. Lisaks rikastavad festivali programmi Lääneranna Ühendatud Orkestrid, Muhu segakoor ja teised omakandi muusikud.

Festivali eesmärgid on mitmetahulised. Esiteks soovitakse ühendada Virtsu kogukonda, teiseks on festivali korraldamisega plaanis pakkuda Lääneranna kogukondadele pingeid maandavat meelelahutust, mida on tekitanud hiljutised koolide sulgemis- ja kärpeotsused ning kohtuasjad. Kolmandaks on festivalil sümboolne rahaline eesmärk toetada Lääneranna väikekoolide kohtuasju, kuna 10 protsenti piletitulust suunatakse nimetatud kohtuasjade kulude katmiseks. Samuti soovitakse festivaliga hoogustada Virtsu rannahoone ülesehitamist.

MTÜ Virtsu Rannahoone, mis festivali korraldusega seotud, on tekkinud Virtsu kogukonna reaktsioonina Lääneranna valla otsustele vähendada oluliselt valla teenuseid Virtsus. Kohalikud elanikud ja ettevõtjad on võtnud väga tõsiselt endise Kalatööstuse ühe tsehhihoone kohendamist, mida nüüd nimetatakse Virtsu Rannahooneks, ning muutnud selle kooskäimiskohaks.