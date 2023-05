Haapsalus algas sõjahaudade väljakaevamine

Kolmapäeva hommikul püstitati Haapsalu kaubamaja ja fooriga ristmiku vahele aed ning sõjamuuseumi arheoloogid alustasid sõjahaudade väljakaevamist.

Arheoloog Arnold Unt ütles, et esmalt kaevatakse välja 38 sakslaste hukatud tsiviilisikut, kes on maetud eraldi kirstudega platsi keskossa. Sakslased hukkasid need inimesed 1941. aastal ja neli aastat hiljem maeti nad praegusele asukohale.

Kolmapäeva ennelõunal tegutses kaevamispaigal kopp, mis eemaldas maapinnalt plaate ja ülemist mullakihti. Unt selgitas, et kopaga kaevatakse seni kuni hakkab paistma kirstude kõdunenud puit. „Siis sügavamale ei lähe,” ütles ta. „Puhastame kontuuri välja ning paneme rea ja haua kirja.” Ümbermatmise aegselt fotolt on näha, et hukatud on maetud neljas reas.

