Päästeamet: Kolila külas põles kulu, Tuudil kärssas toit

10. mail kell 12.49 sai häirekeskus teate, et Haapsalu linnas Kolila külas põleb kulu ja põleng võib levida metsa. Päästjate saabudes põles umbes üks hektar maastikku, mida asuti maastikusõidukite ja kululuudadega kustutama.

Kella 13.28 oli tule levikule piir pandud ning tehti järelkustutust. Põleng likvideeriti lõplikult kella 14.06ks. Hinnanguliselt põles kaks hektarit maastikku ning tuli oli levinud edasi ka kadastikku. Millest põleng alguse sai, pole täpselt teada. Tulekahju käisid kustutamas Haapsalu, Risti kutselised ja Palivere vabatahtlikud päästjad.

Kell 16.58 sai häirekeskus teate, et Lääneranna vallas Tuudi külas Lehise tänaval tuleb kortermaja ühes korterist kärsahaisu ning koridor on samuti suitsu täis. Kohale saabunud päästjad tõid kolmanda korruse suitsu täis korterist välja kannatanu, kes oli ilmselgete joobetunnustega. Selgus, et korteris oli toit kõrbema läinud. Päästjad ventileerisid trepikoja ja korteri. Korteri kontrollimisel avastati, et suitsu- ja vingugaasianduri patareid olid välja võetud. Omaniku tervisega oli õnneks kõik korras.

Päästjatel selgitasid õues toibunud mehele, et toiduvalmistamise ajal ei tohi seda tähelepanuta jätta, sest kuumenev toit võib süttida ning süüdata ka ümbruse. Ühtlasi võib ruumides magav inimene sisse hingatavast mürgisest suitsust tõsiseid tervisekahjustusi saada.