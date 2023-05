Kodumaine Holm pank laiendab haaret liisinguturul

Eesti kapitalil põhinev Holm pank alustas liisingu pakkumist eraisikutele sõidukite ostu rahastamiseks ning täiendas liisingpakkumist ettevõtetele.

Panga juhi Kaspar Kalveti sõnul on olukord uute teenuste käivitamiseks soodne, sest turul pole täna piisavalt liisingulahendusi, mille tingimused kujunevad rätsepatööna inimese või ettevõtte ootuseid ja võimalusi arvestades.

„Holmi senine eraisikute ja ettevõtete teenindamise kogemus on andnud meile piisava arusaamise, millist teenust vajatakse ning kuidas saame praeguste liisingtoodete pakkujate kõrval uut väärtust luua,“ kinnitas Kalvet.

Tema sõnul on nii era- kui ärikliendi puhul esmatähtis liisinguteenuse efektiivne protsess ja meeldiv kliendikogemus. „Kui rääkida erakliendist, siis jääb Holm truuks oma põhimõttele, et kliendi võimalusi ja vajadusi tuleb hinnata vastutustundlikult, samas teenuse taotlemine ja lepingu sõlmimine peab olema kliendile võimalikult mugav ja kiire. Meie eesmärk on võimaldada nii efektiivset asjaajamist, et klient saab müüja juurest lahkumata uue autoga koju sõita,“ sõnas Kalvet.

Holmi juhi sõnul on pank pakkunud juba mitmeid aastaid partnerite kaudu liisingut äriklientidele vara ostmise rahastamiseks. „Laiendasime ettevõtetele pakutavaid liisinglahendusi, kuna näeme, et paljude äriklientide jaoks on tänaste teenusepakkujate tingimused liiga jäigad. Üha rohkem ettevõtteid vajab oma sõidukite, tehnika ja seadmete ostu finantseerimisel paindlikumat ja personaalset lähenemist ning Holmi meeskond suudab seda nii otse kui koostöös müüjatega pakkuda,“ sõnas Kalvet.

Tema sõnul seisneb Holmi tugevus selles, et panga eksperdid hindavad ettevõtteid tervikuna, vaadates enamat kui lihtsalt üksikuid finantssuhtarve. „Meil on võimekus analüüsida kliendiga koos nende äriplaani, uute seadmete hankimisega seotud äriperspektiive ning hinnata viise, kuidas ettevõte riske maandab. Ettevõtted saavad panganõustaja näol endale partneri, kes aitab neil investeeringuplaani veelgi detailsemalt läbi mõelda ning kujundab selle põhjal neile rätsepatööna valminud finantseerimislahenduse,“ rääkis Holm panga juht.

Holm pank pakub era- ja äriklientidele erinevaid liisingutooteid nagu kasutusrent, kapitalirent, järelmaks. Finantseeritakse nii uut kui kasutatud vara. Minimaalne finantseeritav summa on 10 000€ ja maksimaalne liisingperiood on 7 aastat.

Holm Bank AS on Eesti kapitalil põhinev pank, millele on tegevusloa andnud Euroopa Keskpank. Holm pangale kuuluvad kaubamärgid Liisi ja Holm. Panga teenuste hulka kuuluvad tähtajalised hoiused, füüsilised ja virtuaalsed krediitkaardid, era- ja äriklientide finantseerimine ning järelmaksud. Pank pakub läbi Raisin platvormi tähtajalisi hoiuseid ka Saksamaal ja Austrias ja omab ettevõtet Holm Bank Latvia SIA, mis tegutseb finantsteenuse pakkujana Lätis.