Matsalu festivalile laekus üle 1200 filmi

Matsalu loodusfilmide festivalile laekus üle 1200 linateose enam kui sajast riigist.

„Paar Eesti filmi on ka, mille üle oleme eriti rõõmsad, aga esialgu veel ei avalda, kelle omad need on,“ ütles festivali peakorraldaja Silvia Lotman. Laekunud linateoseid ei ole veel hakatud läbi vaatama, sest tähtaeg alles kukkus. „Aga seda on näha, et konkurents on tugev – riike on palju ja mitme riigi koostööfilme. Pilt on kirev,“ ütles Lotman.

Eri aastatel on festivali kavas olnud 60–100 filmi, seekord valitakse välja 60 kanti. „Kui ikka väga head filmid on, siis teeme 60 täis,“ ütles Lotman.

Matsalu loodusfilmide 21. festival toimub 20. septembrist 1. oktoobrini Lihulas ja mitmel pool üle Eesti. Festivali asutasid 2003 toonane Lihula vald, Matsalu rahvuspark ja Eestimaa looduse fond.