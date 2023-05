Haapsalu vanalinnas kehtib suvine liikluskord

Läinud reedest kehtib Haapsalu vanalinnas suvine liikluskord, mis tähendab, et Rootsituru ring on muutunud taas tavapäraseks ristmikuks, Karja tänaval parkida ei tohi ja kehtib kiirusepiirang 20 km/h. „Sõitsin just Karja tänava läbi ja autojuhid pole veel harjunud uute märkidega – kõik pargivad,” ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus kolmapäeva lõuna ajal.

Suvise liikluskorralduse ajal saavad kohvikud ehitada tänavale terrassid. Esimesena pani nädalavahetusel terrassi välja Hermani bistroo. „Kohvikud ja restoranid järjest küsivad terrassi paigaldamiseks luba,” ütles Parbus.

Juuni esimesest nädalavahetusest, mil Haapsalus toimub Itaalia veinipidu, hakkab linnavalitsus Karja tänavat alates Kalda tänavast reede õhtust pühapäevani liikluseks sulgema. Parbuse sõnul pole veel otsustatud, kas tänav avatakse liikluseks pühapäeva lõunast või kella 17st. „Pühapäeviti on ka õhtupoolikul Karja tänaval jalutajaid,” ütles Parbus. Ta lisas, et teatud ürituste ajal võib tänav olla liikluseks suletud juba ka Mihkli tänavast alates.

Karja tänava sulgemine nädalavahetuseks saab otsa augusti lõpus, kuid suvine liikluskorraldus jääb kehtima ilmselt ka septembriks. „Kui ilmad on ilusad, tahavad kohvikud terrasse kauem väljas hoida,” põhjendas Parbus.