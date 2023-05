Kuidas valida oma koju naturaalne vaip?

Foto: k-rauta.ee

Vaip muudab kodu hubasemaks, teeb talvel põrandad veidi soojemaks ja on suurepärane sisutuselement, millega tubadesse vürtsi lisada. Kuid vaipasid on väga palju, nii erinevas suuruses, kujus kui ka materjalis. Miks eelistada just nimelt looduslikust materjalist vaipa ja millised on üldsegi valikus? Vaatame kohe lähemalt järele.

Vaiba suurus ja kuju

Kuna vaip mängib sisustuselemendina suurt rolli, tuleks enne vaiba ostu just välja mõelda, millise suuruse, kuju ja värvidega vaipa otsima hakata. Väike ümar vaip võib olla näiteks hooajaline pilgupüüdja, mida iga aastaaeg vahetada. Suur vaip on kallim väljaminek ja seega tuleks kindlasti mõelda värvide ja mustrite peale. Paljud eelistavad naturaalseid või heledaid toone, kuna neid on lihtsam ülejäänud toaga sobitada. Aga näiteks laste vaip võiks olla rõõmsameelne ja lõbus.

Samuti tuleb tähelepanu pöörata vaiba paksusele. Paks karvane vaip on ideaalne hubasesse magamistuppa. Ruumides, kus on palju käimist ja toimetamist või lemmikloomi, võiks olla vaip pigem madalam. Selline võiks olla näiteks vaip elutuppa.

Foto: k-rauta.ee

Vaiba materjal

Milline on üks naturaalne vaip ehk mida peetakse looduslikuks materjaliks? Paljud vaibad on valmistatud sünteetilisest materjalist, kuid naturaalsed on näiteks kookos, džuut, sisal, puuvill ja vill.

Kookos – ja sisalvaip

Kookosvaip on tehtud kookoskiudest ja on üsna paks ning kare. Tegu on väga vastupidava materjaliga. See sobib näiteks maalähedase stiiliga majja, aga miks mitte ka esikusse või sauna.

Sisalvaipu tehakse aga agave sisalana lehtedest ning see on veidi õhem, kuid sama vastupidav ja tugev. Sellele on võimalik punuda ka erinevaid põnevaid mustreid. See sobib maja kõikidesse tubadesse, ka kööki. Mõlemad on neutraalsetes toonides.

Puuvillane vaip

See on vaip, mida eestlased nimetavad tihtipeale kaltsuvaibaks. Tänapäeva puuvillaseid vaipasid valmistatakse paelast, mis võimaldab luua kauneid korrapäraseid mustreid ja värve. Samuti heegeldatakse neutraalseid heledaid vaipasid, mis sobivad suurepäraselt skandinaavia stiiliga. Puuvilla on väga lihtne hooldada, sest enamus puuvillaseid vaipu saab pesumasinas pesta.

Villane vaip

See on vaieldamatult populaarseim naturaalne vaip. See on väga soe, kerge puhastada ja mõnusalt hubane. See ei ole kindlasti odav vaip, kuid kvaliteet on alati suurepärane.

Milline vaip osta?

Kuna vaiba valimine on tõesti keerukas otsus, toome välja mõned soovitused, millist vaipa osta k-rauta.ee lehelt. Kõik vaibad on naturaalsed ja kvaliteetsed.

Benuta Shape

Foto: k-rauta.ee

Tegu on keskmise suurusega kauni naturaalset tooni vaibaga. Premium villasegu teeb selle vaiba eriti kvaliteetseks, soojaks ja vastupidavaks, andes kodule modernse ja luksusliku hõngu.

Looduslikust kiust valmistatud vaip

Foto: k-rauta.ee

Kui otsid midagi maalähedasemat või lausa rustikaalset, siis need looduslikust kiust valmistatud vaibad on suurepärane valik. Õige sisekujunduse korral sobib see vaip igasse ruumi. See ümar vaip on üsna väike ja sellepärast mahub ka kõikjale. Pildil olev vaip on suurepärane näide.

Kokkuvõtteks

Naturaalne ja looduslikest materjalidest valmistatud vaip on tark valik. Neid on igale maitsele ja tänu laiale valiku leiab just nimelt sellise, mis sobib sinu sisekujundusega. Kui mööda vaibapoode või sisustuskauplusi käimine ja vaipade lappamine pole sinu teema, siis kõige mugavam on valida endale uus vaip k-rauta.ee lehelt, kus on kõige suurem ja laiem valik vaipu.