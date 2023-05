Lapsed ehitama! Uued ja põnevad LEGO duplo konstruktorid

Foto: k-rauta.ee

Esimese kolme aastaga arenevad lapsed tohutu kiirusega, ahmides endasse maailma läbi mängu. LEGO klotsid on universaalne mänguasi nii poistele kui ka tüdrukutele, jätmata külmaks ka suuremaid.

Miks valida just LEGO duplo?

Me kõik teame LEGO classic komplekte, mis on ajatud ja kõigi legosõprade lemmikud. Kuid nendega on üks probleem – paljud tükid on väga väikesed ja võivad olla lämbumisohuks lastele, kes on veel selles arenguetapis, kus kõik tuleb suuga ära proovida.

LEGO duplo on mõeldud just nimelt väiksematele lastele, et arendada neis tähtsaid elulisi oskusi ning toetada nende arengut ja muidugi loovust. Need LEGO klotsid hakkavad hõlpsasti kinni ja on lihtne lahti võtta, nii et ka kõige väiksemad saavad mänguga hakkama. Puuduvad ka väikesed tükid, mis võiksid ohtlikud olla.

Milliseid LEGO duplo konstruktoreid osta?

Legode maailm on tohutu suur ja laia valikuga. Siin on kolm uut ja huvitavat LEGO duplo komplekti, mis lastel silmad särama panevad. Kõik alltoodud konstruktorid sobivad mängimiseks alates 18 kuu vanustele lastele, toetavad peenmotoorika arengut, loogilist mõtlemist ja kujutlusvõimet.

Foto: k-rauta.ee

LEGO Duplo Puu- ja köögiviljatraktor

Legodega on alati kaasnenud loovus ja kujutlusi täis mäng. Nüüd on lastel võimalus panna traktorile erinevaid puuvilju ja nendega näiteks turule sõita. Komplektis on lisaks traktorile lõbusate nägudega tomat, ananass ja brokoli. Lapsed saavad tundma õppida köögivilju ja värve. Haagiseid saab sättida üksteise järele nii nagu ise soovid ning traktoriga on neid lõbus ringi liigutada. Kes teab, ehk pärast brokoliga mängimist maitseb see ka lõunalauas paremini?

Foto: k-rauta.ee

LEGO Duplo Maheaed

See mahukas komplekt sisaldab palju erinevaid loomi ja taimi. Selle mänguga saab õpetada palju toidu kohta, näiteks kust toit pärineb ja kuidas seda kasvatatakse. Kuna komplektis on ka ilmaelemente nagu vihmapilved ja päike, saab ka sellest rääkida, kuidas ilm toitu mõjutab. Loomadele ja taimedele on peale maalitud mitmeid erinevaid nägusid, nii rõõmsaid kui ka üllatunuid – nii saab laps tutvuda ka erinevate emotsioonidega. Tegu on väga mitmekülgse komplektiga, mis pakub kindlasti rõõmu pikaks ajaks.

Foto: k-rauta.ee



LEGO Duplo Maheturg

Õpime tervisliku toitumise põhitõdesid lapsepõlvest koos LEGO Duplo Maheturg. Uus ja põnev viis, kuidas lapsed saavad poodi mängida. Köögivilju ja puuvilju saab mängult kaaluda, mis arendab laste tasakaalu seadmise oskusi, kaupade eest makstes õpitakse numbreid. Ka siin on kõigil väljendusrikkad näod, mis aitab kaasa erinevate emotsioonide äratundmisele. Komplektis on ka riidest kott, millega saab maheturult ostetud kauba koju viia.

Abiks mängimisel

Iga lapsevanem teab seda legole astumise tunnet. Sellepärast on paremaks organiseerimiseks ja mängimiseks välja mõeldud spetsiaalne LEGO laud. Sellele on sügav hoidik erinevate tükkide jaoks ja LEGO alusplaat, kuhu saab mugavalt peale ehitada. Nii on lapsel mugav istudes mängida ning segadust tekib minimaalselt. Kuna LEGO duplo klotsid on veidi teistmoodi, siis peab vaatama, kas laual olev LEGO alusplaat ühildub ka duplotega.

Foto: k-rauta.ee

Kokkuvõtteks

LEGO duplo on suurepärane valik väiksematele lastele, kes pole veel valmis LEGO classic või teisteks väikeste tükkidega komplektideks. Need on arendavad, lõbusad ja mitmekülgsed. Kõige laiema ja soodsama valiku LEGO duplo klotse leiad k-rauta.ee lehelt, kust leiab konstruktoreid igale maitsele.