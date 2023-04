Lääne-Nigula asutas oma perearstikeskuse

Neljapäeval otsustas Lääne-Nigula volikogu asutada valla äriühinguna Lääne-Nigula Perearstikeskuse, mis 1. maist hakkab pakkuma Ristil perearstiteenust.

„Ühe perearstikeskuse ellu kutsumine on suur väljakutse, sest kogemust meil selleks ei ole. Aga kust need kogemused tulevad kui mitte proovides,” ütles volinikele Risti osavallavanem, Lääne-Nigula vallavalitsuse liige Rein Kruusmaa, kes on Risti perearstiprobleemi lahendamisega viimased kuud tegelenud. Tema sõnul on Eestis veel mõni omavalitsus, mis on sama teed läinud – näiteks Jõgeval asutas omavalitsus mullu perearstikeskuse. „Põhjuseks on see, et perearsti lihtsalt kohapealt ei leita,” ütles Kruusmaa.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!