Haapsalu värbamispäeval andsid tooni ukrainlased

Kolmapäeval said tööotsijad Haapsalu kultuurikeskuses kaks tundi kestnud värbamispäeval tööandjatega näost näkku suhelda. Suur osa tööotsijaist olid sõjapõgenikud Ukrainast.

Töötukassa töö- ja karjäärimess on kolinud veebi, maakondades toimuvad paar tundi kestvad värbamispäevad. „Värbamispäeva fookus on nii tavalisel töövahendusel kui ka hooajatööde pakkumistel,” ütles töötukassa Haapsalu osakonna juhataja Evelin Kullison. Kultuurikeskuses oli 16 ettevõttel pakkuda kokku veidi üle saja töökoha.

Läänemaal on praegu töötuid arvel 777. „Maakonnas on töötuse määr 7,7 protsenti, Eesti keskmine on 8 protsenti,” nentis Kullison.

