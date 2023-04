Jazzifestival TAFF:fest toimub sel aastal 7. ja 8. juulil

Kultuurisuve oodatud sündmus jazzifestival TAFF:fest toimub tuleval suvel neljandat korda, sulatades üheks meeleolukaks tervikuks Eesti parima jazzmuusika ja imekauni Haapsalu linna vaimsuse. Festival on taaskord pungil üllatusi, pakkudes enneolematuid kooslusi, originaalseid ideid ja pühendusi muusikamaailma gigantidele.

Festivali kunstiline juht, armastatud saksofonist Raivo Tafenau seisab selle eest, et programm oleks mitmekülgne ja pungil võimalikult erinevaid muusikalisi mõtteid. TAFF:festi programmi üks omapärasid on see, et mitmed kavad on sellised, mida mujal Eesti festivalidel või kontsertlavadel kuulda pole võimalik, sest need valmivad justnimelt suviseks Haapsalu jazzipeoks. Tafenau sõnul on see tore väljakutse nii muusikutele kui ka üllatusi pakkuv publiku jaoks.

Kui varasemalt on TAFF:festi programmi moodustanud ennekõike kodumaiste jazzmuusikute ladvik, siis sel aastal on mitmeid kavasid, kus löövad kaasa rahvusvaheliselt tunnustatud artistid. Ameerikas aastas paarsada kontserti andev Eesti tipppianist Holger Marjamaa astub festivalil üles oma trioga ning külaliseks on ta kaasa kutsunud Benny Benack III USA-st. Benny Benack III on tuntud laulja-trompetist, kes esindab ameerikalikke jazzi traditsioone, kus on esikohal ülimalt vaimustavad soolod ja hollywoodilikult romantiline vokaal. Samuti astub festivalil üles Soomes Sibeliuse akadeemias õppiv Markus Eermann, kes mängib jazzis väga haruldast pilli – flööti. Temaga koos on laval muljetavaldav ansambel, külalisena trummidel Severi Sorjonen Soomest. Rahvusvahelist koostööd toob lavale ka Neff Irizarry trio, kuhu kuuluvad lisaks Puerto Ricost pärit kitarrist Neff Irizarryle ka Läti kontrabassist Jānis Rubiks ja meie oma trummikunstnik Toomas Rull. Küllalt erinevate kultuuritaustadega muusikud loovad fantaasiarikka ja isikupärase muusikamaailma.

Igal aastal on TAFF:festi programmi kuulunud austusavaldused muusikamaailama gigantidele. Sel korral kõlab Kadri Voorandi ja Raivo Tafenau ansambli esituses kummardus varalahkunud Riho Sibulale ja tema suurepärasele pärandile. Rebecca Kontus ja rahvusvaheliselt tunnustatud akordionist Tiit Kalluste esitavad koos ansambliga prantsuse laulja ja näitleja Edith Piafi laule uutes seadetes.

Eesti folk-pop ansambel DAGÖ ja selle karismaatiline frontman Lauri Saatpalu tähistavad sel suvel ansambli 25. sünnipäeva. Selle piduliku sündmuse puhul lisanduvad koosseisu puhkpillid ning uue seade saavad mitmed armastatud Dagö lood. See saab olema põnev kõigile osapooltele, sest sünkrooni proovitakse saada pop, folk ja jazz. Erinevaid stiile, tunnetusi ja generatsioonideülest energiat ühendatakse ka kavas “Käbid & kännud”, kus musitseerivad koos isa-poega Tafenaud ja Remmelid ning üdini andekad Leiburid.

Nagu alati, kuuleb TAFF:festil ka tänavu värsket omaloomingut. Selle eest hoolitseb seekord andekas laulja Maarja Aarma koos oma ansambliga, kus on omal kohal elektroonika ja naturaalpillide sümbioos. Festivali lõpetab rohkete auhindadega pärjatud ja eredalt eesti muusikataeva tippu lennanud soulitar Rita Ray.

Passide eelmüük algab 3. aprillil Piletilevis. Kuni 6. aprillini on hinnad eriti soodsad.