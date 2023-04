Mikk Lõhmus: omavalitsemise eesmärk saab olla vaid elanike heaolu

Kiirustades tehtud koolivõrgu reform tekitas Lääneranna vallas usalduskriisi, mis võib viia kohaliku omavalitsuse lagunemiseni, leiab omavalitsusteadlane Mikk Lõhmus.

Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna nõunik, Lääne-Nigula vallavolikogu esimees ja varasem vallavanem, omavalitsuste ühinemise konsultant Mikk Lõhmus, mitte ainult Lääneranna vald, vaid teisedki kohalikud omavalitsused otsivad kiirkorras kokkuhoiukohti, sulgevad koole ja raamatukogusid. Kas need on haldusreformi kibedad viljad?

Ei ole. 2008.–2010. aasta majandussurutisest siiamaani on kohalikel omavalitsustel olnud väga head ajad. Eelarved on igal aastal kasvanud seitse-kaheksa protsenti. See on võimaldanud kulusid jälgida… mitte väga kriitiliselt, sest alati on raha peale tulnud. Pole olnud põhjust targalt majandada. Teiseks sõjaga Ukrainas tekkinud majanduskriis, mis on kaskaadina vallandanud kütte- ja energiahinnatõusu. Kolmandaks õpetajate palgatõus, mis on seotud lasteaia- ja abiõpetajate ning direktorite palkadega.

