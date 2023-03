Martin Judanov: ei saa määrusest kõrvale hiilida, sest see ei meeldi

Haapsalu volikogus kritiseeris Martin Judanov (EKRE) Haapsalu linnavalitsuse kaasava eelarve ära jätmist.

Haapsalu linnavalitsus otsustas kaasava eelarve vahele jätta määrust vastu võtmata. Haapsalu finantsjuht Martin Schwindt põhjendas ära jäämist volikogule, sest esitatud projektid on läinud plaanitust kallimaks ja linnal on vähe raha. Sama ütles Haapsalu aselinnapea Tõnu Parbus ka Lääne Elule.

„Me ei saa määrusest lihtsalt kõrvale hiilida sellepärast, et meil ei ole raha või see ei meeldi meile,” ütles Judanov volikogule. „Nii need asjad ei käi – me peame järgima seadusi.”

Judanovi sõnul peab volikogu tegema määruse muudatuse, vastasel juhul peab kaasava eelarve rahastus olema eelarve osa.