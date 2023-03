Lugeja küsib: kas töötaja võib lõuna ära jätta?

Kas töötaja võib lõunapausi kasutada ükskõik millal? Näiteks selle ära jätta ja varem koju minna?

Tööandja peab tööd korraldama nii, et täiskasvanule oleks tagatud iga 6 tunni töötamise kohta vähemalt 30 minutit puhkamiseks ja einestamiseks. Alaealisele peab olema tagatud vähemalt 30 minutit pausi iga 4,5 tunni töötamise kohta. Tööpäevasisest vaheaega nimetatakse ka lõunapausiks, kuid töötaja võib seda sisustada oma äranägemise järgi.

Lõunapausi ei saa jagada osadeks ja see vaheaeg puhkamiseks peabki olema vähemalt 30 minutit iga 6 tunni töötamise kohta. Seega, kui töötaja tööpäev on 8,5 tundi (koos lõunapausiga), ei saa teha tööd 8 tundi järjest, lõunapausi ära jätta ja varem koju minna.

Kui töötaja saab lõunapausi oma äranägemise järgi sisustada, võib tööandja pausi tööajast välja arvata ja tasu mitte maksta. Kui töötaja ei saa pausi ise sisustada, näiteks töö iseloomu tõttu pole võimalik vaheaega anda ning tööandja loob töötajale võimaluse puhata ja einestada tööajal, kuulub paus tööaja hulka. Kuid ka sellisel juhul peab töötaja saama oma lõunapausi kasutada.

Kui tööpäeva kestus on näiteks 7,5 tundi (kell 8–15.30) ja ette on nähtud 30minutiline lõunapaus, mida ei arvestata tööaja sisse, on töötaja tööaeg 7 tundi, mille eest makstakse töötasu, ja 30 minutit puhkeaeg, mille eest tasu ei maksta. Aga kui lõunapaus arvestatakse tööaja sisse, tähendab see, et tööpäeva koos lõunapausiga on 7 tundi (kell 8–15). Töötasu makstakse sellisel juhul 7 tunni eest.

Vladimir Logatšev

tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist