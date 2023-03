„Savvusanna sõsarad” juhatab sisse Anna Hints

Laupäeval kl 18 näeb Haapsalu kultuurikeskuses mainekal Sundance’i festivalil parima režissööri auhinnaga pärjatud filmi „Savvusanna sõsarad”, mille juhatab sisse autor ja režissöör Anna Hints, kes on nõus pärast filmi vastama ka vaatajate küsimustele.

Kultuurikeskuse juht Gülnar Murumägi ja kino projektijuht Vendo Jugapuu ütlesid, et kutsusid Hintsi Haapsallu oma filmi tutvustama, sest Hints on siin koolis käinud ja tal on Haapsaluga palju seoseid.

Pärast Haapsalu-külastust lähevad filmitegijad Euroopa turneele. „Hintsil on praegu pingeline aeg,” ütles Murumägi. „Savvusanna sõsarad” esilinastus Eestis sel nädalal ja Haapsalus näeb filmi alates reedest. „Panime kohtumiseks ajad klappima,” lisas Jugapuu.

Jugapuu ütles, et Hintsi küllatulek on Haapsalu kinopublikule suur privileeg, sest varem pole ükski Eesti film ega filmitegija saanud Sundance’i festivalil auhinnatud. „On suur asi, et sellised tegijad Haapsalu kinopublikuga kohtuma tulevad,” ütles Jugapuu.

„Savvusanna sõsarad” kestab poolteist tundi. Jugapuu eeldas, et filmi lõpus kestab vestlusvoor umbes pool tundi, kuid selle täpne pikkus sõltub publikust. „Saab vahva olema,” ütles Jugapuu.

Dokumentaalfilm „Savvusanna sõsarad“ on nüüdisaegne ja intiimne film naistest, kes suitsusauna kaitsvas pimeduses kokku tulevad, oma sügavamaid saladusi jagavad ning kehasse kogunenud häbi ja valu maha pesevad. Film tutvustab ka Vana-Võromaa suitsusauna kombestikku („savvusannakombõ“), mis on kantud UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja. Tegu on esimese Eesti dokumentaalfilmiga, mis esilinastus mainekal Sundance’i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide võistlusprogrammis.

Filmi teisipäevasel Eesti esilinastusel Tallinnas tõusis kogu saalitäis vaatajaid filmi lõppedes püsti ja aplodeeris mitu minutit.

