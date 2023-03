Kõige enam langevad armupettuse ohvriks pensionieas naised

Luminori viimase aasta jooksul kogutud andmed kinnitavad, et armupettuste arv kasvab. Eestis langevad kõige enam armupetturite lõksu aktiivselt sotsiaalmeediat kasutavad naised vanuses üle 55 eluaasta.

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti Veiko Kiige sõnul toimub suurem osa armupettusi kohtingurakendustes ja sotsiaalmeedias. „Kelmid loovad endale võltskonto, valivad välja potentsiaalse ohvri, lisavad ta sõbraks ning proovivad siis algatada veebisuhet. Kui kontakt on saavutatud, siis pärast mõningast suhtlust ja usalduse tekkimist palutakse mingil kiireloomulisel põhjusel ohvrilt raha. Selline pettus võib kesta kaua, mõnikord isegi aastaid,“ kirjeldab Kiik.

Panga statistika kohaselt langevad Eestis armupettuse ohvriks peamiselt naised, kes on kohe pensionile jäämas või seda hiljuti teinud. Sageli on tegu haritud ja finantsiliselt heal järjel olevate inimestega, kelle sotsiaalne staatus ei viita esmapilgul sellele, et nad võiksid petuskeemi ohvriks langeda. Viimase aja trend näib olevat ka see, et petturid eelistavad sihikule võtta naised, kelle roll tavaelus on seotud teiste eest hoolitsemisega: hooldajad, õpetajad, koduperenaised. See näib loovat soodsa pinnase suurema empaatiavõime ära kasutamiseks.

Pettuse tulemusel toimuvate maksete korduvad mustrid on, et raha liigub Eesti kontodelt sageli välismaa kontodele, mis võivad asuda näiteks Iirimaal, Prantsusmaal, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis, Türgis ja Poolas. „See näitab, et petturite haare on rahvusvaheline ning armupettuse ohvriks võib langeda sisuliselt igaüks,“ lisas Kiik.

Kuidas end kaitsta?

Petturid väidavad tihti, et nad elavad, töötavad või reisivad välismaal. Näiteks võivad petturid öelda, et nad töötavad sõjaväes või arstina. Armupetturid paluvad oma ohvritelt raha näiteks selleks, et katta:

reisikulu (lennupiletid);

ravikulu (kiireloomuline operatsioon);

tollimaks millegi kättesaamiseks;

hasartmänguvõlad.

Rahaülekande asemel võivad kelmid küsida ka näiteks tuntud veebiplatvormide (Amazon, Google Pay, Steam) kinkekaarte.

Mida teha, kui kahtlustad armupettust?

Luminori pettuste tõkestamise spetsialisti sõnul tasub armupettuse kahtluse korral isikuga suhtlemine koheselt lõpetada. „Petturid üritavad rõhuda tunnetele, et kahjustada võimet ratsionaalselt mõelda. Alati tasub uurida ka internetist selle inimese ja tema ameti kohta ning teha teise osapoole pildi põhjal otsing, et näha, kas see on seotud mõne muu isiku või muude andmetega. Kunagi ei tohi saata raha kellelegi, keda te pole isiklikult kohanud,“ rõhutab Kiik.

Kui te olete langenud armupettuse ohvriks ja kaotanud selle tõttu raha, tuleks viivitamata panga ja politseiga ühendust võtta.

Näiteid enim levinud petuskeemide kohta ning nõuandeid, kuidas nendes olukordades käituda, leiab siit.