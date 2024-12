Läänlane kaotas kelmidele üle 11 000 euro

Läänemaal elav naine andis politseile teada, et 11. detsembril helistas talle vene keelt kõnelev mees, kes esitles end sideettevõtte töötajana ja pakkus naisele võimalust pikendada teenuselepingut sisestades selleks oma Smart-ID PIN-koodi.

Seejärel helistas naisele end panga turvaspetsialistina esitlenud inimene, kes ütles, et naise nimele on võetud laenutaotlusi ja tehingute tühistamiseks on vaja naisel sisestada enda Smart-ID PIN-koodid. Lisaks öeldi naisele, et ta peab enda pangakaardid viima pakiautomaati ja seda naine helistaja juhendamisel ka tegi.

Hiljem pangakontorisse pöördudes avastas naine, et tema nimele on võetud mitmeid laenusid. Tekitatud kahju on 11 281 eurot.