Nädalavahetusel kontrollisid Haapsalu politseinikud Haapsalus 385 juhi kainust. Reidi käigus tabasid politseinikud ühe juhi, kes oli enne sõitma asumist tarvitanud alkoholi.

Politsei sõnul on isegi üks alkoholijoobes juht liikluses liiga palju. Enne sõiduki juhtima asumist peab alati olema enda kainuses kindel, sest alkoholi tarvitanud juht on liikluses suureks ohuks nii endale kui teistele.

Kui kellelgi on kahtlus, et autoroolis on joobes juht, andke sellest kindlasti teada 112.