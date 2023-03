Haapsalus lukustas laps end tuppa, Läänerannas põles kauplus ja garaaž

18. märtsil kell 16.18 kutsuti päästjad Haapsalu linna Kalevi tänavale, kus laps oli ukse kogemata sneprisse pannud ning ema ei pääsenud enam majja. Päästjad pidid ukse avamiseks lõhkuma siseukse väikese klaasi. Uks avatud, pääses ema lapse juurde, kellega oli kõik korras.

18. märtsil kell 1.26 sai häirekeskus teate, et Lääneranna vallas Vatla külas on kaupluses põleng. Helistaja sõnul oli põlema läinud elektrikilp ja selle ümber olevad asjad, mistõttu pood oli suitsu täis. Lihula päästjate saabumise ajaks olid inimesed tulekahju käsikustutiga juba kustutanud, kuid oli näha, et tuli oli levinud laoruumis ripplae vahele. Päästjad avasid lae ning kustutasid põlengu lõplikult kella 2.44ks. Lõpuks ruumid ventileeriti. Tulekahju tagajärjel sai laoruum kuuma- ja tahmakahjustusi, müügisaalis oli näha suitsukahjustusi.

19. märtsil kell 5.22 sai häirekeskus teate, et Lääneranna vallas Rauksi külas süttis garaažis katel, mida omanik oma jõududega juba kustutas. Päästjate kohale saabudes oli omanik tulekolde jõudnud lõplikult kustutada. Päästjad kontrollid sündmuskoha üle, kuid mingit tuleohtu ei tuvastatud.