Lääne Elu paberleht laupäeval, 18. märtsil

Vormsi jahimaadele on mitu kandidaati

Vormsi jahindustüli jätkub. Vormsi jahiseltsile ei meeldi, et saarel võiks jahti pidada ka mõni teine ühing, kuigi soovi selleks on lisaks kohalikule jahiseltsile avaldanud Spithamis registreeritud MTÜ Rannarootslane. „[Vormsi] maaomanikud pöördusid minu poole, et aitaksin saarel jahipidamist korraldada,” ütles MTÜ Rannarootslane juhatuse liige Janek Loorens. Ühingu teine juhatuse liige on loomakasvatusega tegeleva OÜ Vormsi MT omanik Age Kanarbik, kes on Vormsi jahimehi kritiseerinud

Viivika Orula: kõik žanrid on läbi proovitud

Viivika Orula on Oru kultuurisaali aastaga veerema lükanud, nüüd loodab ta, et mõni noorem, hakkaja eestvedaja selle täie hooga liikuma saab. Seni kavatseb ta siiski jätkata.

Jaak Jõerüüt: näidendit Lennart Merist saaks lavastada mitmel moel

Teatrikuu raames kohtus proosakirjanik, luuletaja, näitekirjanik ja diplomaat Jaak Jõerüüt Haapsalu raamatukogus lugejatega. Ehkki Jõerüüt on pädev rääkima paljudel teemadel, oli suurem osa kohtumisest pühenda tema ainsale näidendile „Lennart. Pöördtooliaastad“, mis on üks kahest möödunud aastal Jõerüüdi sulest ilmunud raamatust.