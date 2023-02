Lääne-Nigula valla konkurss uue finantsjuhi leidmiseks ebaõnnestus ja vald on endiselt finantsjuhita. „Konkurss on läbi. Nii palju raha pole, et sealt võtta,” tõdes vallavanem Aivar Riisalu.

