Homme lõppeb raamatukogude aasta (Täiendatud kl 15.50)

Homme annab raamatukogude aasta teatepulga üle liikumisaastale.

Keskpäeval kogunevad Lääne maakonna raamatukogutöötajad raamatukogu lugemissaali. Läänemaa keskraamatukogu juhi Ilme Sepa sõnul oli esialgne plaan tõmmata raamatukoguaastale kriips alla kultuurikeskuse esisel platsil. „Aga kuna pole teada, milline ilm olla võib, siis oleme raamatukogus sees,” ütles ta.

Raamatukogude aasta lõpetamine avatakse kõnede ja teema-aasta üleandmisega Haapsalu spordibaaside direktorile. Kõnesid peavad raamatukogu direktor Ilme Sepp ja spordibaaside direktor Sulev Vare.

Sellele järgneb kirjandusliku liikumismängu raja läbimine. Sepa sõnul on ka liikumismäng kultuurikeskuse ja raamatukogu siseruumides. Raja läbib liikumisaasta meeskond. Sepp ütles, et lisaks neile on liikumismängus osalemiseks end üles andnud veel vähemalt kaks võistkonda.

Raamatuaasta lõpetamisel osalevad Lääne maakonna keskraamatukogu eri osakondade töötajad ja Haapsalus liikumisaastaga tegelevad inimesed. Teema-aasta lõpetamisele on kutsutud ka raamatukogude aasta avamisel laste teksti lugenud Juhan Karlise oma klassiga. Sepp lisas, et loomulikult on raamatuaasta lõpetamisele oodatud kõik huvilised.