Teemeistrid soovitavad täna lõbusõite mitte teha

Haapsalus ja Läänemaal teid hooldava Lääne Teede teemeister Konstantin Dutov soovitas täna autoga mitte liikuda.

„Parem kui ei liigu,” ütles Dutov. Tema sõnul ei suuda teehooldajad teid heas korras hoida ja parem on sõidud edasi lükata. Homme hommikuks, kui inimesed hakkavad tööle minema, lubas Dutov, et teed on puhtad.

