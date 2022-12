Lääne Elu paberleht laupäeval, 10. detsembril

Krimmi holmi arendajad tutvustavad oma plaane

Haapsalu linnavalitsuse kodulehel saab jõuludeni tutvuda Krimmi holmi esimese viie kortermaja projekteerimistingimustega. Kevadel Krimmi holmi omandanud Scandium Kinnisvara tahab hakata holmi hoonestama nii-öelda maa poolt. „Esimene krunt on jäetud siiski spaa jaoks, aga selle rajamine tuleb ilmselt hiljem,“ ütles Haapsalu linnaarhitekt Maarja Toomemäe.

„Maffia hiilib kingikotti“ – hea jõulunäidendi retsept

Milline on ühe hea jõulunäidendi retsept? Vastust teavad nii Krista Kumberg kui ka Aivo Paljasmaa. Eile esietendunud Läänemaa-keskses jõulunäidendis „Maffia hiilib kingikotti ehk Suur segadus soosaarel“ on kõik vajalikud komponendid õiges koguses esindatud. Teksti autor on Kumberg, loo lavastas Paljasmaa.

Noarootsi lapsed tegid pilliroost päikese

Noarootsi koolilapsed õppisid rannarootsi muuseumis Eesti parima meistri käe all pillirookrooni meisterdama. „Lihtne kakskümmendtahukas,” ütleb roomeister Urmas Veersalu. „Keerulist pole siin midagi.”