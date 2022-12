Õeõppesse kandideerib kolm inimest kohale

Haapsalus jaanuarist avatava meditsiiniõdede õpperühma 30 kohale kandideerib 91 inimest.

„Ma päriselt ei arvanud, et suur huvi on,” ütles Läänemaa haigla õendusjuht Marju Lepmets. „See oli päris üllatav.” Lepmets ei kahelnud, et õpperühm täis tuleb, aga kolm inimest kohale ületas ootused. „Oleksin vähem üllatunud, kui olnuks kaks inimest kohale, mitte kolm,” ütles Lepmets. „Väga tubli tulemus. Näitab, et ajame õiget asja.”

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!