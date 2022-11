Möödunud nädal tõi Läänemaale 71 koroonaviirusega nakatunut

Möödunud nädala jooksul lisandus Läänemaale 71 koroonaviirusega nakatunut – 14 laboratoorselt kinnitatud ja 57 kliiniliselt diagnoositud haiget. Laboratoorselt analüüsiti 163 läänlase koroonaviiruse teste, millest positiivseid oli 8,59%.

Üle Eesti lisandus nädala jooksul 2224 haigusjuhtu, millest 491 olid laboratoorselt kinnitatud ja 1733 kliiniliselt diagnoositud.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta on Läänemaal 808,5, mis on maakondade võrdluses kõrgeim näit. Eestis keskmiselt on näit 366,7. Läänemaale järgneb Tartumaa (600,3), madalaim on näit Hiiumaal (181,2).