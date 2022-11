Läänemaa noored jalgpallurid pälvisid auhindu

Fotod: jalgpall.ee

Pühapäeval tegi Eesti jalgpalli kogukond Estonia kontserdimajas 2022. hooaja kokkuvõtteid, Läänemaa jalgpalliklubi noored said päeva alustanud noortegalalt kolm auhinda.

Treener Bert Rotbergi juhendamisel võideti Eesti noorte meistrivõistlustel U13 vanuseklassis IX alagrupp.

Eelmisel sügisel Eesti esiklubist FC Florast sünnilinna naasnud noortetreener Bert Rotberg võttis U13 hooaja kokku järgmiselt: „Esimene täispikk hooaeg Läänemaa poistega oli meeldejääv. Tunnen, et nii poisid kui ka treener õppisid möödunud aastaga väga palju. Poiste mäng on muutunud loogilisemaks ning tundub, et nad ise naudivad ka seeläbi jalgpalli rohkem. Paanikatsooni mänge ehk mänge, kus oleme väga tugeva surve all ning raskustes lahenduste leidmisega, oleks tahtnud pisut rohkem saada, aga see on asi, mida saan mina treenerina järgmisel hooajal läbi sõprusmängude ja turniiride parandada. Kokkuvõtvalt leian, et oleme arenenud mõõdukas tempos ning loodetavasti jätkame samas vaimus ka järgmisel aastal.”

Läänemaa ja Hiiumaa spordikoolide õpilastest koosnev ühisvõistkond saavutas U17 eliitliiga II liigas tugevas konkurentsis väärika kolmanda koha. Haapsalus juba 1. klassist poisse treeninud Aavo Tomingas tundis esikolmikusse jõudmise üle suurt heameelt.

Lääne- ja Hiiumaa regiooni eliitliigade projekti juht ja võistkonna üks treeneritest Theimo Tülp oli noormeeste saavutusega rahul. „Koht oli kindlasti välja teenitud ja eelkõige aitas sinna jõuda noormeeste pühendumus, kõrge treeningutes osalemise protsent ja head treeningtingimused, mis tekkisid Uuemõisa sisehalli rajamisega,” ütles Tülp. Väheoluliseks ei pidanud kogenud treener asjaolu, et suurema osa ajast treeniti koos U19 võistkonnaga ning mängupraktikat saadi kahes liigas paralleelselt. Tänaseks on mitu U17 võistkonna noormeest pidanud esimesed mängud klubi esindusmeeskonna eest.

U17 võistkond sai veel teisegi auhinna, sest nende ründemängija Arti Viispert tuli liiga parimaks väravakütiks. Viispert osales kahekümne kahes mängus teenides kokku 1945 mänguminutit ning lõi kaaslaste toel kokku 39 väravat.

Läänemaa noored jalgpallurid on alustanud ettevalmistustega uueks hooajaks. Ees on ootamas aastalõputurniir, mitmed sõprusmängud ning muud võistlused.

Eesti jalgpalli liidu poolt korraldatud pidulikult üritusel tunnustati parimaid ja avaldati tänu inimestele ja klubidele, kes jalgpalli edendamisele kaasa aidanud.