Neli Haapsalu politseiniku said tunnustuse

Homme, 12. novembril täitub 104 aastat Eesti politsei asutamisest. Politsei- ja piirivalveameti (PPA) aastapäeva puhul tunnustati täna Haapsalu jaoskonnas politseinikke.

„Mul on suur rõõm töötada selliste kolleegide kõrval, kelle peale saab alati kindel olla, kelle teadmised ja oskused ei vea alt ning kelle vankumatu tahe on hoida ja seista hea kogukonna turvalisuse eest,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

Lääne prefektuuri teenetemärgi sai Haapsalu politseijaoskonna piirkonnagrupi grupijuht Indrek Tohter, peadirektori tänukirja Haapsalu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Sigrid Siht, prefekti tänukirja Haapsalu politseijaoskonna uurija Raido Laupa ja Lääne prefektuuri aasta raudvara tiitli Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanem Vello Vichterpal.

„Neil heitlikel aegadel, kus üks kriis vahetub teisega, on ühiskondlik ootus politseile veel kõrgem kui tavaliselt. Ja samas on need keerulised ajad muutnud politsei niigi pingelise töö veelgi pinevamaks. Aga me oleme saanud hakkama ja ma usun, et oleme neist ootamatutest elu õppetundidest saanud kinnitust teadmisele, et oleme tugev ja ühtehoidev organisatsioon,” ütles Taratuhin.