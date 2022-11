Kuidas vältida pettusi sotsiaalmeedias

Sotsiaalmeedia on tänapäeval meil kasutusel igapäevaselt ja mida rohkem on kasutajaid, seda rohkem on sotsiaalmeedias rõõme ja samas on ka ohte, ehk pettusi. Kõik teenuse pakkujad intrernetis soovivad pakkuda turvalist ning kvaliteetset teenust ning selle osas käib väga suur töö, mida tavakasutaja ei näe ega isegi mõtle selle peale. Palju teenused on meil läinud ka just internetti, kuhu on ligipääs väga lihtne ja mugav. Ei pea minema sisseoste tegema suurde kaubanduskeskussesse, vaid saab seda teha mugavalt kodus diivanil lesides. Samuti tekitas meil inimeste hulgas piirangute periood meelelahutuse puuduse ja seda hakati otsima läbi interneti, Chanz casino sõnul klientide arv kasvas neil hüppeliselt, sest inimesed otsisid kodus olles meelelahutust.

Kuid kuidas siis sotsiaalmeedias inimesi eristada ja ära tunda oht? Või olla kindel, et logid ikka õigesse kohta, kui tuleb sms käsuga koheselt sisse logida siit lingilt ? Enamus, kus on vaja kiirelt ja kohe tegutseda, võib olla pettus ja soovitakse mängida Teie emotsioonidega, et Teie ei jõuaks mõelda või minna õigesse kohta sisenema. Veel on mureks see, et paroolid tihti määratakse kasutajate poolt lihtsad, et need meelde jääks. See aga on suur oht, sest nii võivad pahalased saada sisse paljudesse kohtadesse, kuhu ei peaks. Näiteks panka ei saagi siseneda muudmoodi, kui vaid läbi ID kaardi, M-ID või smart id ja sellel on põhjus. Tegemist siiski rahaga ja rahaga seotud kohtades, näiteks kasiino365.com on sisse viidud tugevad turvakontrollid, kus peab parool sisaldama teatud kriteeriumi numbreid, suurtähti ja sümboleid ja konto tuleb ka üle kinnitada dokumendi pildiga jne

Lisaks ei tea me kunagi uute tutvuste puhul sotsiaalmeedias, kes on seal teiselpool meie vastas, kas see on ikka see, kes ta väidab end olevat? Arst või sõjaväelane, kes otsib uut kaaslast või on ikka müügil see nunnu kutsikas, kes pildilt nii armsalt vastu vaatab? Ohu märkideks võib lugeda seda, kui vastaspool pole valmis tegema sinuga videokõne ja hakkb miskil põhjusel rääkima kas ettemaksust, õnnestusest jne

ID-vargus, kas see on võimalik

Kahjuks on see võimalik ja seda esineb väga tihti olukorras, kus läbi suhtlusportaali vajutades sõbra poolt saadetud lingile arvate, et avate mingit pilti, tegelikult lasete pahalase oma seadmesse ning on võimalik Teie konto kaaperdada. See aga annab võimaluse levitada viirust edasi Teie sõpradele ja kaaperdada ka nende andmed, eesmärk saada kätte järjehoidjad – kuhu olete salvestanud näiteks paroolid erinevatesse keskkondadesse ja seal juba saab teha Teie asemel tehinguid.

Sealt edasi saab erinevates keskondades teha palju kahju. Ka politsei on koondanud kokku üldlevinumad pettused sotsiaalmeedias ning hoiatab ja õpetab, mida teha ja kuidas ära tunda.

On olnud siin palju tuntud kaubamärke kasutades ja lubades suurt võitu või infot, et oled juba lausa võitnud, õngitsuskatseid nii sõnumitega kui viidates lingile, et logi sisse.

Meie soovitus on kindlasti mitte logida sisse kuhugile läbi lingi, vaid alati siseneda läbi audentse kodulehe või kasutada topelt audentimisvõimalusi, kui see võimalus on loodud. Telefonis on võimalik rakendada paljudesse kohtadesse näpujälje lugeja, näo tuvastus aktiveerida. Lisaks soovitame aktiveerida kõikvõimalik info edastus oma meilile või sms-na, näiteks kui pangakontolt läheb maha makse üle 10 euro, saatke omale sms või email. Kindlasti ei tohi jagada oma personaalset infot võõrastele. Saame ise palju ära teha, et oleks sotsiaalmeedia meile turvaline ja ei toimuks ID-vargusi, oleme siis tähelepanelikud nii enda kui lähedaste osas.