Kultuurikeskuse laval sünnib vallatu jõuluetendus

Enne jõule on kõigil kibekiire. Laste silmad on ootusärevil ja neis peegeldub mingi erutus. Midagi erilist on tulemas.

Täiskasvanud on samuti kõhevil ja neile meenub tahes-tahtmata oma lapsepõlv, kui sai jõule oodatud. Suured inimesed saavad aru küll, et tegu on muinasjutuga. Aga see muinasjutt meeldib neile ikka veel ja jõuluvana ilmudes lööb nii mõnelgi kõhtu kramp, et millist salmi ma nüüd sellele punases kuues ja valge habemega taadile ütlen. Suured nakatuvad oma väikeste järeltulijate hasardist ja muutuvad teatud mõttes samuti lasteks. On ootuse aeg, on advendi aeg.

