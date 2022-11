Raamatukogus saab lugeda mari mustreid

Andra Kirna fotod

Haapsalu raamatukogus saab novembri lõpuni vaadata Marimaalt pärit kunstniku Žanna Tohti akvarellinäitust „Mari mustrid”.

Mari sümbolite näitus on suurema töö esimene etapp. „Vaja on ju kuidagi alustada,” ütles Toht oma esimese mari-teemalise näituse kohta. Selle ettevalmistamine on võtnud kunstnikul pea aasta aega.

Akvarellid on inspireeritud Marimaa loodusmuljetest ja kirjatud nagu mari rahvariidedki sümbolitega. Kuigi ka eesti rahvakunstis teatakse koekirjade motiivide tähendusi, siis siin on see taandunud üksikute etnograafiahuviliste pärusmaaks. Ka Marimaal on unustamise tendents tuntav, siiski on Toht leidnud paljude tikandikirjade – just neid on mari rahvariietel eriti palju – tähendused. Nii on iga pildi kõrval spikker selle lugemiseks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!