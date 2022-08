Mäeorg ja Hunt tulid rannajalgpallis Eesti meistriks

Laupäeval Pärnu rannaareenil lõppenud Eesti rannajalgpalli meistrivõistlustel tuli medalile neli läänlast, Priit Mäeorg ja Rimo Hunt said kaela kuldmedalid.

Läbi suve etappide kaupa mängitud meistrisari lõppes Pärnus esineliku nelja otsustava mänguga.

Viimasele etapile läksid liidrina vastu Nõmme BSC Olybet, kellel justkui oli turvaline edu, kuid kahe mängu kaotus oleks nad kohe esikohalt kukutanud. Selles klubis teevad kaasa ka kaks Läänemaa meest. Haapsalus jalgpalliteed alustanud Rimo Hunt ja Kõmsilt pärit ning Virtsus jalgpalliteed alustanud Priit Mäeorg.

Hunt on Läänemaa jalgpallilegend, tal on kaukas 165 Premium liiga mängu ja koguni 74 väravat. Eesti koondises on tal kirjas seitse mängu ja üks värav. Mäeorg on aga Eesti rannajalgpalli kuningas. Ta on koondist esindanud koguni kümme aastat järjest ja Eesti eest on ta pidanud samuti kõige enam kohtumisi, üle seitsmekümne.

Nõmme suurimaks konkurendiks meistrivõistlustel oli SK Augur Enemat, kus teevad kaasa Paliveres jalgpalliga alustanud Rasmus Munskind ja Haapsalus jalgpallitreeningutele läinud Talis Tamm.

Need kaks klubi, kahe meie mehega otsustavale etapile vastu ka läksid.

Esimene ehmatus tuli kohe Nõmmel avavoorus, kus saadi 0:5 kaotus just Auguri meeskonnalt. Teise mängu aga mõlemad võistkonnad võitsid.

Nõmmel tagas 4:1 võit BSC Thunder Arvutitark meeskonna üle Eesti 2022 aasta rannajalgpalli meistritiitli. Augur sai aga 1:0 eduseisus loobumisvõidu BSC Pärnu üle. See tagas Augurile tänavuste meistrivõistluste hõbemedali. Mäeorg ja Hunt tulid Eesti meistriteks ning Tamm ja Munskind võitsid hõbemedali. Seega neli medalit Läänemaa meestele.

Eesti rannajalgpallikoondis on tõusnud ka Euroopa 12 parema meeskonna hulka. Eelmisel aastal olid koondises ka Mäeorg ja Munskind. Viimane on koondist esindanud ka tänavu, kuid Mäeorgu tabas eelmisel aastal ränk põlvetrauma. Sellel aastal tuli ta vigastusest välja ja aitas koduklubi Eesti meistriks.

„Saime hakkama, meeskond oli tubli. Isiklikus plaanis on olnud keeruline aasta, kuid Eesti meistritiitel on suureks rõõmuks,” ütles Mäeorg, kellele see kuuendaks Eesti meistritiitliks.