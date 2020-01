Läänlased trügivad Eesti jalgpallikoondistesse!

Uus kalendriaasta on alanud ja sellega on käima lükatud ka erinevad jalgpallitegemised. Kui päris hooaja alguseni on veel veidi aega, siis näiteks erinevad jalgpalli rahvuskoondised on juba koos käinud, või peatselt kokku tulemas.

Selles osas on suur rõõm jagada positiivseid uudiseid Läänemaalt tuule tiibadesse saanud jalgpallurite kohta.

Erinevatesse pallimängu rahvuskoondistesse on väikesest maakonnast nagu Läänemaa järjest keerulisem pääseda. Olgu tegu siis noorte, või täiskasvanute koondistega. Selleks peab nimetatud saavutusi eriti kõrgelt hindama ja neid sportlasi meeles pidama. Läänemaalt on aegade jooksul sirgunud koondislasi nii võrkpalli, korvpalli, kui jalgpalli rahvusesindustesse.

Viimase 10-12 aasta jooksul on just jalgpallurid erinevatesse koondistesse suurt tooni andnud.

Meie selle poole kuldaeg jääb aga samuti juba eelmise kümnendi algus ja keskpaika, kui erinevates noorte ja ka täiskasvanute koondistes tegi kaasa üle 20 Läänemaa jalgpalluri.

Kuid ka praegu on mille üle rõõmu tunda.

Uus aastakümme algas kohe Eesti rannajalgpallikoondise esimese kogunemisega. Koondis kogunes Tallinnas, Teras Beach Hallis. Koondise uue peatreeneri Aleksei Galkini valikusse mahtusid ka kaks Läänemaa meest. Paliveres, oma isa Väino Munskindi käe all jalgpalluriks kasvanud Rasmus Munskind ja Virtsus, Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubis esimesed viis aastat treeninud Kõmsilt pärit Priit Mäeorg.

Mõlemal mehel on koondises võtmeroll. Oma viiendat rannakoondise aastat alustav Palivere põhikoolis jalgpallitõed selgeks saanud Munskind oli eelmise aasta Eesti meistrivõistluste kõige väärtuslikum mängija.

“Rasmus on koondise liider, ülitähtis lüli,” ütles Galkin 30aastase Munskindi kohta.

Priit Mäeorg on aga koondise kogenuim mängija. Väikeses Kõmsi algkoolis sportima hakanud Mäeorg läheb vastu om üheksandale koondiseaastale. 32 aastasel Mäeorul on koondise eest kirjas üle 70 mängu ja 20 väravat.

“Priit on koondise kogenuim ja annab noortele kaitsemängijana palju juurde. Neil on mida temalt õppida,” ütleb peatreener Galkin.

Seega on kahel Läänemaa mehel, kes poisikese põlves oma koolide eest kodumaakonna meistrivõistlustel palju vastakuti mänginud, Eesti koondises võtmerollid.

Eesti rannajalgpallikoondise 2020. aasta tähtsamad eesmärgid on Euroliiga B-grupi etapp juunis Budapestis ja edu korral septembris Finaalturniir Portugalis. MM-valikturniir leiab aset juulis Itaalias.

Lisaks plaanitakse ennem mitmeid treeningmänge Läti, Norra ja Valgevene koondistega.

Mullu said jala Eesti noortekoondiste ukse vahele kolm Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kasvandikku. Praegu Pärnu JK Vapruse eest Eesti esiliigas mängivad Rocco Mõtt, Reno Mark ja Virgo Vallik ootavad kutset ka tänavu.

Neist viimane on selle juba ka saanud ja treenib 27-28. jaanuaril Tallinnas U18 koondisega. 20 mängijast koosnev koondis kutsuti kokku 15 erineva klubi mängijatest.

Lisaks treeningutele peetakse ka treeningmäng Eesti U17 Akadeemia meeskonnaga.

Ründemängija Virgo Vallik osales eelmisel aastal neljal koondise kogunemisel. Käesoleval aastal toimub Euroopa U17 finaalturniir just Eestis. Eesti U17 noortekoondist on selleks võistluseks juba mitu aastat komplekteeritud. Kas on ka meie noormehel võimalus sinna pääseda. Konkurents on igatahes ülitihe ja hirmkõva. Näiteks sellel nädalal liitus üks U17 koondise ründajatest Oliver Jürgens Itaalia hiiu AS Romaga.

Virgo Vallik alustas sporditegemist 20 õpilasega praeguseks suletud Tuudi algkoolist. Sealt viis tee teda Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi treeningutele, kus ta treenis 10 aastat.

Eesti naiste koondise peatreeneri, soomlase Jarmo Matikaineni valikusse on kuulunud viimased aastad ka meie Ulrika Tülp. Taebla gümnaasiumis Kairi Korpe käe all jalgpalluriks kasvanud Tülp on arvestanud, et ka 2020. aastal on tema teeneid vaja. Hetkel on tema esimeseks ülesandeks aga valida uus naiste Meistriliigas mängiv klubi. Teatavasti lõpetas viimase kümnendi Eesti naiste jalgpalli lipulaev Pärnu jalgpalliklubi oma tegevuse. Seega on selles klubis mitmel korral Eesti meistriks tulnud Tülpil kiiresti leida mängupaik. Pakkumisi on laual juba mitmeid, neist mõnigi päris huvitav.

On eriline, aga ka kindlasti märkimisväärt, et kõik nimetatud mängijad on pärit meie väikekohtadest – Taebla, Palivere, Lihula, Tuudi, Kõmsi!.