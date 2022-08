Valge Daami pereturniir pakkus tasavägiseid mänge

Laupäeval Haapsalus peetud 35. Valge Daami pereturniirist võttis osa tavapärasest rohkem mängijaid ning mängud olid tasavägised ja kaasahaaravad.

Valge Daami pereturniir, mis sel aastal oli Tallinn Open WTA 250 eriturniiri statuses, on üks pikema traditsiooniga tenniseturniir. Alustati juba 1988. aastal, siis veel taasvalminud ühel Promenaadi tenniseväljakul. Esimesed võitjad olid võistlusklassis „isa-poeg“ pärnakad Jaak ja Raul Kukk. 1991 aastast lisandusid võistlusklassid „isa-tütar“ ja „ema-tütar“.

Eri aastatel on turniiril osalenud paljud endised ja tulevased Eesti tippmängijad. Turniiri viiekordne võitja on Kaia Kanepi, kaks korda ema Anne ja kolm korda õe Kadriga. „Pereturniir on tennisemängu selline paarismängu formaat, kus saab koos pere eest väljas olla ja kus mängu ajal saavad vanema ja lapse suhted hoopis teise ilmingu kui tavaelus,” ütles Haapsalu tenniseklubi president Vello Kuhi. „Mängulistes pingesituatsioonides pannakse proovile omavahelised suhted ning koos saavutatud edust saab üheskoos rõõmu tunda.”

Eriti võistlusklassis „isa-poeg“, kus paaride tase oli võrdne ja mängu saatuses mängis tihti suurt rolli otsustavate punktide õnnestumine või ebaõnnestumine. Lõpuks väljusid võitjatena Vello ja Küllo Kuhi, alistades poolfinaalis ülipõnevas mängus Indrek ja Ivar Tuule 6-3 1-6 11-9 ning finaalis sama pingelises mängus Toomas ja Martin Kuuma 7-6(4) 2-6 10-6. Kolmanda koha said Tuuled võiduga Alvar ja Ott-Artur Kasera üle.

„Isa-tütar“ võistlusklassis oli mängijaid samuti arvukalt. Turniirivõidu võtsid ülekaalukalt Lauri Lilleste ja Annika Mändla, olles finaalis paremad Leemet Käär-Liisi Maarist 6-0 6-0. See-eest kolmanda koha mäng nõudis otsustavat setti, kus Andres ja Merilin Nõmtak olid lõpus kindlamad ja võitsid Ilo ja Liis Toomi 6-2 2-6 10-6.

Võistlusklassis „ema-tütar“ olid kolm paremat paari : Moonika Kuusk-Kristi Raidla, Annika Mändla-Adele Lumiste ja Liis Toom-Noora Toom. Võitjaid autasustati temaatiliste tortide ja karikatega ning seekord ka sel sügisel toimuva Tallinn Open WTA 250 turniiri vabapääsmetega.

Annaliisa Raidjõe

Fotod erakogu