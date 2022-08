Raudtee tänava ehitustööd ja liikluskorralduse muudatus

Lääne Teed OÜ annab teada, et on sõlminud lepingu Haapsalu linnavalitsusega Haapsalu linnas Raudtee tänava katendi ehitustööde teostamiseks.

Ehitatav lõik on Jaama tänavast kuni Lille tänava ristmikuni ca 400 m. Ehitamisega alustatakse 10.8.22 ja tööd lõppevad oktoobris 2022. Ehitusperioodil kehtestatakse ajutine liikluskorraldus. Tavaliiklejatele on Raudtee tänava ehitatav lõik suletud, v.a. kohalikele töömaaga piirnevatele elanikele.

Vabandame võimalike ebamugavuste pärast ja palume liiklejatelt ning elanikelt mõistvat suhtumist.

Lääne Teed OÜ