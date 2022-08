Kelm võttis naiselt ligi 8000 eurot

5. augustil teatati politseile, et alates selle aasta juunist on Läänemaal elava naise kontolt AnyDesk programmi kasutades kantud üle raha. Esialgsel hinnangul on tekitatud varaline kahju vähemalt 7645 eurot.

Samal päeval sai politsei teate, et Haapsalus Jaama tänaval varastati lukustamata elektritõukeratas. Tekitatud kahju on ligi 300 eurot.

6. augustil sai politsei teate, et Lääne-Nigula vallas korteris lõi 49-aastane naine 47-aastast meest. Politsei pidas naise kuriteos kahtlustatavana kinni.

7. augustil sai politsei teate, et Haapsalus eramajas lõi 50-aastane mees oma elukaaslast. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

7. augustil teatati, et Lääne-Nigula vallas Koluvere külas lõid seni tuvastamata naised 38-aastast meest. Juhtunu asjaolud on täpsustamisel.