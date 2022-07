Kolila külas põles väikebuss

24. juulil kell 19.23 käisid päästjad Lääne-Nigula vallas Riguldi külas, kus oli toimunud liiklusõnnetus. Päästjad stabiliseerisid kraavis olev auto ning aitasid sõidukis oleva inimese välja ning andsid ta üle kiirabile.

24. juulil kell 17.52 sai häirekeskus teate, et Haapsalu linnas Kolila külas põleb väikebuss, milles on kaks mootorratast ja mitu bensiinikanistrit. Põlengut püüti oma jõududega kustutada, kuid see ei õnnestunud. Päästjate kohale saabudes põles mikrobussi salong, mis kustutati kiiresti.

Tulekahju põhjuseks oli ilmselt gaasil töötava külmkapi rike. Kohal viibinud inimeste oskuslik tegutsemine ja kongi ning salongi vahel asunud vahesein aeglustasid tulekahju levikut, nii et suurem õnnetus jäi tulemata.

22. juulil kell 12.07 käisid päästjad Lääne-Nigula vallas Rõuma külas teele kukkunud puid eemaldamas.